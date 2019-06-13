Пенсионер из Чебоксар подарил петербургским угонщикам свой «Лексус» за 4 млн рублей

63-летний чебоксарец лишился премиум-внедорожника в Приморском районе Петербурга днём 12 июня. Авто похитили с неохраняемой парковки у жилого дома.

По данным «Фонтанки», владелец припарковался у дома №6 по аллее Поликарпова около двух часов дня. Выйдя на улицу через четыре часа, он не застал своего внедорожника на месте. Житель Чебоксар тут же позвонил в полицию и заявил об угоне Lexus GX 460 2014 года выпуска. Ущерб владелец оценил в 4,1 млн рублей. Примечательно, что при такой высокой стоимости машина не была оборудована ни одним из доступных противоугонных средств.





