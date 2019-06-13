Чубайс предложил ввести в России новый налог

Углеродный налог предложил ввести в России глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он заявил в интервью во время Петербургского экономического форума. Экономист считает, что платежи побудили бы предприятия снижать выбросы.

Как сообщает 13 июня РИА Новости, чей журналист пообщался с Чубайсом, ратифицировав Парижское соглашение по климату в 2016 году, Москва обязалась создать государственную систему учета объемов вредных выбросов. Когда эта система появится, считает экономист, «начнется самый сложный вопрос» — о введении углеродного налога.

По словам главы «Роснано», Евросоюз уже принял ряд мер, чтобы обложить дополнительным налогом импорт товаров, не соответствующих требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве. Чубайс уверен: Россия, «проскочив развилку с налогом» сейчас, «через пять-семь-десять лет», может сама себе закрыть экспорт.

«С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов (мы их пока не понимаем), а потом, скорее всего, придется думать о введении налога», — сказал Чубайс.







Он считает, что поначалу ставки должны быть «символическими, совсем минимальными».