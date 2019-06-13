В США переименовали Киев

Переименовать столицу Украины в своей базе решил Совет США по географическим названиям (подразделение Геологической службы страны). Теперь название города пишется не Kiev, а Kyiv.

Об этом поздно вечером 12 июня сообщило на странице в Facebook посольство Украины в США. По словам дипломатов, поменять наименование просил посол Валерий Чалый. Теперь Киев будут писать по-новому и за пределами Соединенных Штатов, так как зарубежные организации ориентируются на американскую базу. Изменения коснутся, например, международных аэропортов.

Ранее в Киеве одобрили изменение написания славянских и, в частности, русских фамилий. Это сделано для того, чтобы вернуть в употребление языковые нормы начала двадцатого века. Так, прилагательные окончания российских фамилий на -ый и-ой теперь необходимо писать через -ий (Бєлий, Островський), а фамилии с суффиксами -ск-, -цк-, должны писаться мягким знаком (Маяковський, Трубецький).

В середине мая теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепил за украинским языком исключительные права: на нем при исполнении служебных обязанностей должны будут разговаривать власти, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники Нацбанка, а также учителя и медики. Не дадут без знания языка украинское гражданство.





