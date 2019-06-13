Путин назвал отношения с США деградирующими

Деградирующими назвал отношения России и Соединенных Штатов Америки президент Владимир Путин. По его оценке, они становятся все хуже и хуже.

Президент РФ Владимир Путин высказался о внешней политике России и международной обстановке. По его словам, российско-американские отношения деградируют.

«Они [российско-американские отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже, – заявил российский лидер в интервью телекомпании «Мир», вышедшем в эфир 13 июня. – За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями».

Тем не менее Москва надеется найти на саммите G-20 в Осаке конструктивные решения по вопросам глобальной экономики, в том числе с участием американских партнеров.







Путин отметил «беспрецедентный уровень» сотрудничества России и Китая. Две страны вносят существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности, считает российский президент. Комментируя торговую войну между Пекином и Вашингтоном, Владимир Путин сказал: между странами есть много специфических вопросов в сфере производства и финансов, поэтому России «нет никакого резона» вмешиваться в этот переговорный процесс.

«Любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности,— сказал президент РФ.— Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, надеюсь, в рамках предстоящей «двадцатки» сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики».