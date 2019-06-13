Почти всех задержанных на марше в поддержку Голунова в Москве отпустили из полиции

Только четыре человека остаются в отделах полиции в Москве после марша в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Такую информацию выдает столичный главк.

По информации ведомства, в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка «составлены необходимые документы». Все они отпущены по домам, кроме четырех человек.

«В отделах полиции остаются 4 гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию», – заявляет пресс-служба ГУ МВД.

При этом «Медуза» со ссылкой на задержанных, предполагает, что в отделах остаются не четверо, а больше задержанны.







По оценкам полиции, на улицы в День России вышли около 1200 участников акции протеста, из них было задержано более 200 человек. «ОВД-Инфо» пишет о, как минимум, 513 задержанных.

В Петербурге, напомним, аналогичная акция завершилась без задержаний.