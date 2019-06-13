Экс-нападающий СКА Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли

Хоккейный клуб «Сент-Луис» (Сент-Луис, США) выиграл в седьмом матче финала плей-офф НХЛ у «Бостона» (Бостон, США) и стал обладателем Кубка Стэнли. В составе победителей играли два россиянина – нападающий Владимир Тарасенко, с 2012 года по 2013-й выступавший за петербургский СКА, и Иван Барбашев.

На счету Тарасенко 17 (11+6) очков в 26 матчах плей-офф, у Барбашева – 6 (3+3) в 25 играх.

Это первая победа «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли при том, что клуб выступает в НХЛ с 1967 года.

Напомним, что в прошлом году Кубок Стэнли выиграли три россияна в составе «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.





