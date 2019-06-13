Дело Голунова закрыто в связи с непричастностью журналиста. Ранее министр Колокольцев говорил про недоказанность

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выложил в сеть постановление о прекращении уголовного дела в отношении спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Формулировка говорит о полной невиновности, хоть министр внутренних дел и пытался напустить туману.

Документ опубликован в «Инстаграм» Венедиктова в ночь на 13 июня. Руководитель следственной группы Губина пишет, что основанием для прекращения уголовного дела Ивана Голунова стал пункт 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса – «непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления».

За Голуновым также признано право на реабилитацию. Это значит, что государство должно оплатить журналисту вынужденные прогулы на работе, а еще покрыть все расходы на адвокатов. Первые дни задержания, напомним, юридическую помощь корреспонденту оказывала правозащитная организация «Агора», на финишном этапе был подключен Сергей Бадамшин, чьи услуги недешевы.







Глава МВД Владимир Колокольцев объявил об освобождении Ивана Голунова 11 июня. В своем выступлении министр произнес: «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Это позволило ведущим государственных телеканалов транслировать аудитории мысль, что в деле Голунова по-прежнему «не все так однозначно».

Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Акция протеста все равно состоялась в столице. Полиция задержала больше 500 человек, однако большая часть была отпущена после составления протоколов.