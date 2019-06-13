«Никто не имеет права опускаться до личных оскорблений». Вратарь «Зенита» Лунев извинился за конфликт во Внуково

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев принёс извинения за свои непечатные слова в отношении сотрудников московского аэропорта Внуково и авиакомпании «Россия». Заявление спортсмена распространила пресс-служба перевозчика 12 июня.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — сказал Лунев.

Ранее в представители клуба «Зенит» заявили, что спортсмена втянули в конфликт. Якобы из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, эта ситуация спровоцировала лишние эмоции. «Со своей стороны «Россия» внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта», — пообещали в компании.

Напомним, в среду 12 июня около 11 утра Лунев явился в аэропорт Внуково. По данным СМИ, футболист подошёл к стойке регистрации, но не нашёл понимания у сотрудников авиакомпании «Россия». Сообщалось, что футболист вёл себя агрессивно, для успокоения эмоций на место призвали полицейских.

Лунева забрали в отделение при аэропорте, в СМИ сообщали, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле.





