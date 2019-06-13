«Алые паруса» прошли по Неве. В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников

В ночь с 12 на 13 июня в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

По Неве прошел бриг «Россия», который станет главным участником шоу. Очевидцы засняли это на видео. Отметим, многие петербуржцы были недовольны отсутствием салюта в День России, так что эта репетиция стала своебразной заменой. При этом городские власти и не обещали устроить в этом году фейерверк.

«Фонтанка» ранее подробно писала об истории этого судна. Напомним, бриг пришвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта еще 21 мая. Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Петербурге 23 июня.





