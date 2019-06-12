Стройку рядом с разваливающимся домом на Выборгской остановили

Строительство здания рядом с потрескавшимся домом на Выборгской улице в Петербурге остановили. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе районной администрации 12 июня.

Сейчас специалисты проверяют установленные ранее маячки. Информацию об обрушении крыши, распространяемую в социальных сетях, чиновники не подтвердили. «Решается вопрос о возвращении жильцов домой», — отметили в администрации.

Из 4-го дома на улице Выборгской эвакуировали 40 человек. Стены дореволюционного здания, как писали сами жильцы, не выдержали соседства со стройкой, по ним пошли трещины. Собственники считают пребывание в своих квартирах не безопасным.





