День России в Петербурге завершился эвакуацией. 40 человек оказались на улице из-за трещины

Жители дореволюционного дома в Выборгском районе Петербурга вынуждены коротать вечер 12 июня на улице. Здание дало трещины, квартиранты считают, что находится в нём не безопасно.

Об эвакуации в 4-м доме на Выборгской улице в социальных сетях рассказали очевидцы. По словам собственников, здание разрушается от соседства со стройкой. По стенам пошли трещины, их ранее снабдили маячками.

В пресс-службе МЧС Петербурга подтвердили поступивший вызов от жильцов и эвакуацию.







По данным «Фонтанки», на улицу отправились 40 человек. На место также прибыли полицейские для охраны правопорядка, отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Из данных портала «Наш Санкт-Петербург» следует, что четвёртый дом на улице Выборгской построен в 1914 году. В здании не проводили капитальный ремонт.