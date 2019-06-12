Происшествия
Количество задержанных на марше в поддержку Голунова превысило 500 человек. Большинство отпускают после составления протоколов
На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных дел в Москве задержали как минимум 513 человек. Об этом 12 июня сообщает «ОВД-инфо» и публикует список задержанных.
Большинство задержанных получили протоколы по части 6.1 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). После составления протокола почти всех отпускают домой. По данным «ОВД-инфо», трое человек остаются в полиции на ночь: Вячеслав Стеблин, Дарья Полюдова и Дмитрий Иванов. Первым двоим вменяют повторное нарушение правил проведения акции. По такой же статье КоАП протокол составили ранее и на Алексея Навального. Отметим, в ходе акции были задержаны многие журналисты – как те, которые пришли в качестве участников, так и те, кто на марше работал.
В МВД ранее сообщали, что на акции были задержаны 200 человек. При этом общее количество участников, по мнению полиции, – 1200 человек. В СМИ называют другую цифру — примерно 2500 человек.
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись.