Количество задержанных на марше в поддержку Голунова превысило 500 человек. Большинство отпускают после составления протоколов

На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных дел в Москве задержали как минимум 513 человек. Об этом 12 июня сообщает «ОВД-инфо» и публикует список задержанных.

Большинство задержанных получили протоколы по части 6.1 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»). После составления протокола почти всех отпускают домой. По данным «ОВД-инфо», трое человек остаются в полиции на ночь: Вячеслав Стеблин, Дарья Полюдова и Дмитрий Иванов. Первым двоим вменяют повторное нарушение правил проведения акции. По такой же статье КоАП протокол составили ранее и на Алексея Навального. Отметим, в ходе акции были задержаны многие журналисты – как те, которые пришли в качестве участников, так и те, кто на марше работал.

В МВД ранее сообщали, что на акции были задержаны 200 человек. При этом общее количество участников, по мнению полиции, – 1200 человек. В СМИ называют другую цифру — примерно 2500 человек.





