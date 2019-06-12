Хельсинки отметил день рождения с Вилле Вало и всеобщим ужином

12 июня столице Финляндии исполнилось 469 лет. Устраивать городской праздник в день рождения Хельсинки начали ровно 60 лет назад, поэтому программа юбилейных гуляний стала рекордно насыщенной и насчитывала около 100 мероприятий.

Утром мэр Ян Вапаавуори угощал горожан кофе и пирогами, после чего отправился приветствовать новорожденного.

На Северной Эспланаде, одной из центральных улиц Хельсинки, накрыли столы и организовали ужин под открытом небом, в котором могли принять участие все желающие. Нужно было лишь зарегистрироваться и захватить с собой еду.







А в парке в районе Лапинниеми устроили экологический пикник. Особенностью трапезы стало то, что продукты не закупались специально, участники приносили то, что завалялось в холодильнике или кухонных шкафах.

Завершился праздник большим бесплатным концертом в парке Кайсаниеми. Десятки тысяч человек пришли послушать популярных финских исполнителей. Экс-солист HIM Вилле Вало вышел на сцену с группой «Agents».