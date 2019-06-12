Хельсинки отметил день рождения с Вилле Вало и всеобщим ужином
12 июня столице Финляндии исполнилось 469 лет. Устраивать городской праздник в день рождения Хельсинки начали ровно 60 лет назад, поэтому программа юбилейных гуляний стала рекордно насыщенной и насчитывала около 100 мероприятий.
Утром мэр Ян Вапаавуори угощал горожан кофе и пирогами, после чего отправился приветствовать новорожденного.
Helsinki-p?iv?n vauva syntyi t?n??n Naistenklinikalla klo 2.18. ? Pormestari Jan Vapaavuori k?vi aamulla tervehtim?ss? tulokasta sek? ?iti? Imane Kafia. Is?n nimi on Mouad Abdelilah ja poika on perheen toinen lapsi, mitoiltaan 3622 g ja 50 cm! Paljon onnea koko perheelle! ? Helsinki-p?iv?n vauvan tittelin saa ensimm?isen? p?iv?n aikana kaupungissa syntynyt lapsi. Kuva: Anni Reenp?? / Lehtikuva. #helsinkip?iv? #helsinkivauva @janvapaavuori
На Северной Эспланаде, одной из центральных улиц Хельсинки, накрыли столы и организовали ужин под открытом небом, в котором могли принять участие все желающие. Нужно было лишь зарегистрироваться и захватить с собой еду.
А в парке в районе Лапинниеми устроили экологический пикник. Особенностью трапезы стало то, что продукты не закупались специально, участники приносили то, что завалялось в холодильнике или кухонных шкафах.
Happy people on a picnic today?? Some dancing, music, meeting new people, enjoying sunshine and sharing surplus food & tips to reduce food waste?????? Success!! We ended up into MTV news too – 5 seconds of fame, wohoo? #picnic #piknik #foodwastepicnic #h?vikkipiknik #reducefoodwaste #kerukaappi #kerucommunityfridge #keruyhteis?j??kaappi #helsinkip?iv? #helsinkiday #myhelsinki
Завершился праздник большим бесплатным концертом в парке Кайсаниеми. Десятки тысяч человек пришли послушать популярных финских исполнителей. Экс-солист HIM Вилле Вало вышел на сцену с группой «Agents».
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