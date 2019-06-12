Voodoo People на Васильевском. Курсанты Морского корпуса Петра Великого водят хоровод и взывают к небу

Танцы шаманского образца устроили иностранные студенты на Васильевском острове в Петербурге. Хоровод в африканской трактовке запечатлели очевидцы. Видео опубликовано в группе «Живем на Васильевском» 12 июня.

На кадрах группа молодых людей ритмично подпрыгивает и пропевает повторяющиеся фразы. Танцоры периодически вскидывают руки к небу. Действо снимает на камеру их товарищ. «Voodoo People», — комментируют пользователи.

Большинство участников танцевального обряда одеты в тельняшки. Как пояснила «Фонтанке» основатель группы «Живём на Васильевском» Нэлли Вавилина, в кадре курсанты Морского корпуса Петра Великого отмечают либо сдачу экзамена, либо окончание учебы. На заднем плане строительный забор парка на Смоленке. «Совершают обряд изгнания стратегического инвестора из устья реки Смоленки», — написала активистка в социальной сети.





