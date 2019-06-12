Жители Сочи решили, что Сергей Цапок воскрес. Главаря кущевской ОПГ, умершего в СИЗО, опознали на фотографии ДТП

На месте аварии в Сочи в кадр попал человек, который напоминает умершего в СИЗО лидера кущевской ОПГ Сергей Цапка. Об этом 11 июня пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, несколько человек направили совместное обращение к прокурору города Сочи Игорю Грязнову.

В нем они пишут: «В сеть Интернет попала фотография, на которой зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с лидером кущевского ОПГ Сергеем Цапком. Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр».

Напомним, по официальным данным, Сергей Цапок в июле 2014 года умер в СИЗО, не дождавшись приговора. Официальная причина смерти — закупорка легочной артерии после отрыва тромба. При этом за два дня до его смерти в том же изоляторе повесился другой член банды — Игорь Черных (один из основных киллеров ОПГ). Официальный представитель регионального СК тогда заявила, что криминала в смерти Цапка нет.







По мнению жителей Сочи, он мог притвориться мертвым, разыграть приступ инсульта, а потом выйти на свободу. Отметим, фото на месте ДТП, на котором якобы опознали Цапка, было сделано 4 июня: автомобиль BMW тогда врезался в отбойник.

Напомним, уголовное дело об убийстве 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года стало одним из самых громких в современной истории России. После него выяснилось, что кущевская ОПГ многие годы по сути контролировала станицу при попустительстве многих местных силовиков.