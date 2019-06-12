«Американец, свободен!» На акциях в День России задерживали только россиян. В Сети распространяют запись с «лайфхаком против полиции»

На акции в поддержку Ивана Голунова в Москве 12 июня камера зафиксировала любопытный момент. Был задержан иностранный гражданин, однако сотрудник полиции пресек попытки американца проникнуть в автозак.

«Он нерусский! Кто нерусского привел? Американец? Кто американца привел? Американец, свободен!» – быстро определил место иностранца полицейский.

В соцсетях, где распространяется это видео, уже предлагают участникам акций протеста в срочном порядке обучаться «американскому акценту». И называют запись «лайфхаком дня». Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев в своем телеграм-канале уточнил, что именно этот гражданин и, правда, является американцем: «Это... мой знакомый Луис Маринелли, который долго жил в Екатеринбурге, а потом выступал за отделение Калифорнии от США».

Напомним, на акции в поддержку журналиста Голунова в Москве, по оценкам «ОВД-инфо», задержали 400 человек (МВД приводило другую цифру — 200). Пострадали многие журналисты. Часть из них отпущена, некоторые даже без составления протокола. При этом в основном участникам вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, которая помешала движению). Оппозиционного политика Алексея Навального оформляли по части 8 – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.





