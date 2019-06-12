«Зенит»: Лунев был втянут в конфликт в аэропорту. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» вечером 12 июня прокомментировал инцидент с участием своего вратаря Андрея Лунёва в московском аэропорту Внуково.

«Конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, в среду 12 июня около 11 утра Лунев явился в аэропорт Внуково. По данным СМИ, футболист подошёл к стойке регистрации, но не нашёл понимания у сотрудников авиакомпании «Россия». Сообщалось, что футболист вёл себя агрессивно, для успокоения эмоций на место призвали полицейских.

Лунева забрали в отделение при аэропорте, в СМИ сообщали, что медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле.





