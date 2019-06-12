С проспекта Солидарности увезли трёхлетнюю девочку в реанимацию. Это второй случай падения ребёнка из окна за три дня

Серьёзные травмы получила дошкольница в Невском районе Петербурга 12 июня. За игрой дочери на подоконнике не уследили родители.

Как стало известно «Фонтанке», около 17.00 скорую вызывали к 12-му дому на проспекте Солидарности. Помощь медиков потребовалась трёхлетней девочке, выпавшей из окна на четвёртом этаже. Пострадавшая тяжело травмировалась, её госпитализировали в больницу Раухфуса.

Это второй случай падения детсадовца из окна за неделю. 10 июня с травмами увезли девочку 2017 года рождения с переулка Пирогова.





