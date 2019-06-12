«Выкрикивала антиправительственные лозунги: "Иван Голунов"». Имя журналиста оказалось вне закона после марша в его поддержку

Сотрудники ОВД «Покровское-Стрешнево» приравняли имя и фамилию журналиста Ивана Голунова к антиправительственным лозунгам. На одну из участниц акции в его поддержку составили протокол в том числе за то, что она их выкрикивала.

Фото протокола 12 июня опубликовали «Открытые медиа». В документе говорится, что участница «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации». В итоге ей, как и прочим задержанным, вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ – «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Ранее сообщалось о том, что на московской акции в поддержку Ивана Голунова задержано более 400 человек, в том числе сотрудники более чем 10 редакций. Часть из них отпущена, некоторые даже без составления протокола. При этом в основном участникам вменяют как раз часть 6.1 статьи 20.2 КоАП. Оппозиционного политика Алексея Навального оформляли по части 8 – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.





