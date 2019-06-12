«Из-за шумихи меня решили наказать». Слесарь, которого уволили с «Севмаша» за акцию во время телемоста с Путиным, добился восстановления на работе через суд

Северодвинский городской суд восстановил в должности слесаря Евгения Романенко, уволенного с оборонного завода «Севмаш» за акцию во время телемоста с Путиным. Соответствующая информация отражена в карточке дела на сайте суда.

Решение было принято еще 10 июня, 11-го числа на него обратило внимание «Северо-Запад. МБХ медиа». Сам Романенко рассказал изданию, что сыграла роль «порядочность судьи».

«У многих работников и по десять взысканий в год, а руководство «Севмаша» просто закрывает глаза. А тут из-за шумихи меня решили наказать, чтоб другим неповадно было. Пока я только один день отработал и не знаю, как отнесется к моему восстановлению руководство», – сказал Романенко.

Напомним, ранее рабочего признали виновным по ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафовали на 10 тысяч рублей. После этого руководство «Севмаша» решило отстранить Романенко от работы. Сама же акция прошла во время спуска на воду подводной лодки «Белгород». Слесарь вывесил баннер «Владимир Владимирович Путин! Снимите с должности губернатора Архангельской области И. Орлова!» Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путиин даже не заметил этот плакат.





