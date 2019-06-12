Пожар в заброшенной воинской части в Сестрорецке локализовали. Огонь занял 750 квадратов на кровле

Пожар в заброшенном здании бывшей воинской части в Горской локализовали. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга 12 июня.

По данным ведомства, огонь охватил двухэтажное здание на Владимирском проспекте, 9 в Сестрорецке. Клубы дыма заволокли КАД, очевидцы рассказали, что пламя разгорелось на территории бывшей военной части.

Пожару присвоили дополнительный номер вызова №1бис. Происходило горение кровли на площади 750 кв.м. В 19:15 пожар локализован.





