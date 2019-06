Бурундуки спешат на помощь без одежды и без слов. Disney анонсировал новых «Чипа и Дэйла»

Новую версию мультсериала «Чип и Дэйл» снимет Disney для своего одноимённого стримингового сервиса. Об этом сообщается на сайте компании.

Запланирован выход 39 серий, каждая из них длительностью по семь минут. Уже известные зрителю персонажи будут действовать в современных сюжетах. Однако сериал выполнят «в классическом комедийном стиле», который не предполагает слов. На опубликованной картинке герои Чип и Дейл легко узнаются, но бурундуки потеряли свою фирменную одежду — гавайскую рубаху и шляпу. Премьера намечена на ноябрь 2019 года.

Go nuts for this monstrous news! Two new series are coming soon to #DisneyPlus: "Monsters at Work," inspired by Disney and @Pixar’s Monsters, Inc., and "Chip ‘n’ Dale." https://t.co/vv2Y1sEPdg pic.twitter.com/gvElfpfukR