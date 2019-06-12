Скончался бывший шеф-редактор «Невского времени» Андрей Петров

12 июня ушел из жизни журналист Андрей Петров. Ранее он работал в газетах «Смена» и «Невское время».

Андрей Петров//spbsj.ru

О кончине Петрова сообщается на официальном сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Журналист работал в таких газетах, как «Смена» и «Санкт-Петербургские ведомости», а также в петербургском отделении ИТАР-ТАСС. Петров был первым заместителем главного редактора «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и шеф-редактором «Невского времени». После переезда в Москву в 2015 году работал шеф-редактором интернет-издания «Русская планета», а затем стал редактором сайта «Парламентской газеты».

О времени и месте прощания с журналистом станет известно позднее.





