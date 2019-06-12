Водителей проверят бесконтактным детектором алкоголя. ГИБДД готовится к инновациям

Для оценки состояния водителей ГИБДД разрешат использовать современные технические средства. С такой инициативой 11 июня выступило МВД России.

Действующие Правила освидетельствования лица, управляющего транспортным средством, предусматривают субъективную оценку его состояния сотрудником дорожной полиции – так называемый органолептический метод. Достаточными основаниями полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, признаются запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и нарушение речи, резкое изменение окраски кожи лица, а также не соответствующее обстановке поведение. Дальнейшее освидетельствование осуществляется с использованием специальных технических средств.

Для пресечения нарушений МВД России предлагает осуществлять предварительную оценку в том числе с помощью детекторов, определяющих наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также экспресс-тестов обнаружения наркотических веществ в слюне. В ведомстве убеждены, что применение таких средств «позволит минимизировать субъективный подход сотрудников полиции в оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению при этом числа конфликтных ситуаций, а также исключить необоснованные процедуры освидетельствования». «Следует отметить, что отказ водителя от такой проверки не повлечет наступление каких-либо правовых последствий», – отмечается в пояснительной записке.

Также чиновники апеллируют к западному опыту. В частности, литовская полиция в этом году начала использовать бесконтактные детекторы алкоголя – физического контакта с проверяемым не требуется, поскольку прибор анализирует выдыхаемый человеком воздух. «В случае положительного результата сотрудники полиции проводят проверку с прибором, который устанавливает точное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Детектор эффективно используется во время рейдов, а также при проведении массовых проверок водителей», – поясняют в ведомстве.







По уверению чиновников, приобретение новых технических средств предусмотрено федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».

Отметим, что в 2018 году за управление в состоянии алкогольного или иного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования к административной ответственности было привлечено более 453 тысяч водителей, в том числе 356 тысяч лишено прав, почти 76 тысяч подвергнуто административному аресту.