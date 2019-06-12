«Грандиозный шанс показать Владимиру Владимировичу». Девушка, которая пришла на кремлевский прием с принтом «Я/Мы Иван Голунов», раскрыла подробности

Девушкой, которая 12 июня сидела перед Владимиром Путиным в футболке с принтом в поддержку Ивана Голунова, оказалась журналистка Medialeaks Анна Луганская. Ее отец, пианист Николай Луганский, получал от президента премию.

Как рассказала Анна «Медузе», входила она в зал Кремля, набросив на футболку рубашку. «Думала, что осмотрюсь и сниму в нужный момент, чтобы хоть кто-то ее увидел, а не просто меня бы забрали сразу на входе, – говорит Луганская. – Прошла я абсолютно спокойно, а там выяснилось, что места для меня и моих бабушки с дедушкой были в первом ряду. Тут я поняла, что это грандиозный шанс показать Владимиру Владимировичу, что меня в данный момент волнует».

По словам Анны, майку она получила накануне и собиралась идти в ней на акцию в поддержку журналиста, однако после его освобождения засомневалась.

«Мой отец, пианист, очень хотел, чтобы в этот день я была с ним в Кремле на его награждении. У меня были смешанные чувства по этому поводу, – рассказала Анна. - Я еще не знала, что когда я буду находиться в Кремле, рядом люди будут сидеть в автозаках, их будут избивать, но мне все равно было некомфортно. Я подумала, что если я хотя бы буду в этой футболке, может быть это будет хоть каким-то жестом, чтобы выразить свою позицию».







Ранее несколько СМИ обратили внимание на то, что в кремлевском зале во время президентского приема находилась девушка в футболке с символикой в поддержку Голунова. В ходе мероприятия Владимир Путин вручил государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год. Среди награжденных был и Николай Луганский, пианист; он получил премию за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Параллельно с этим мероприятием происходили события в районе Чистых прудов, где, по данным ОВД-Инфо, задержали более 400 человек. Некоторых – за такие же футболки, как у Анны Луганской.