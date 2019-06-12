Пять собак оказались заперты в доме с умершим хозяином под Петербургом. Без еды псы не остались

Собаковод погиб в дачном доме в Кировском районе Ленобласти. Смерть заперла его в одном помещении с зубастыми питомцами, инстинкты взяли своё.

Как пишет 47news 12 июня, жители жилмассива «Восход» обратили внимание на внезапное уединение соседа. Мужчина уже неделю не выходил из дома на Тосненской улице, из окон доносился лай собак.

Прибывшие на место полицейские заходить в жилище сразу не рискнули, через решётку на окне они увидели обездвиженное тело человека, около него пять псов. На подмогу вызвали ветеринаров, четверых крупных животных усыпили.

Собаки жили во дворе у 50-летнего хозяина, на ночь он их забирал в дом. По предварительной версии, мужчина плохо себя почувствовал, обратиться к медикам не успел. За время заключения собаки потрепали его тело. Супруга погибшего в последний раз разговаривала с ним 9 июня.





