На Дворцовой площади духовые оркестры установили рекорд. Они устроили самое массовое исполнение «Полёта шмеля»

На Дворцовой площади 500 музыкантов духовых оркестров 12 июня сыграли «Полёт шмеля» Николая Римского-Корсакова. Исполнение интермедии к опере «Сказка о царе Салтане» стало самым массовым в истории, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Рекорд устанавливали около двух минут, сводным оркестром руководил начальник военно-оркестровой службы Западного военного округа Сергей Вовк. «Полёт шмеля» пришли послушать более тысячи горожан и гостей Петербурга. Акция приурочена к 175-летию Николая Римского-Корсакова и Дню России.

Ранее на Дворцовой музыканты устроили «дефиле», по очереди исполнив свои лучшие номера. Среди участников – оркестры Санкт-Петербургского гарнизона, показательный оркестр МЧС и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Смотреть в новом окне Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"







Напомним, с 14.00 до 16.00 по Невскому проспекту под звуки духовых оркестров прошёл парадом Фестиваль цветов. Украшенные цветами автомобили и платформы двигались в сопровождении артистов и собрали полные тротуары зрителей.

О том, что ещё происходит и будет происходить в День России в Петербурге, читайте в гиде «Фонтанки».