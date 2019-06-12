Дочь пресс-секретаря Путина посетила акцию на Чистых прудах в поддержку Голунова
На акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова была замечена Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Пользователи говорят, что она даже выложила сториз с мероприятия, но удалила.
Видео, на котором фигурирует Пескова со спутником, выложено в телеграм-канале Varlamov news. Как сообщает Znak, девушка выложила сториз у себя в соцсети, но затем удалила.
Напомним, по данным «ОВД–Инфо», на акции были задержаны более 400 человек.
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах России все равно состоялись.