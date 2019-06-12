Дочь пресс-секретаря Путина посетила акцию на Чистых прудах в поддержку Голунова

На акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова была замечена Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Пользователи говорят, что она даже выложила сториз с мероприятия, но удалила.

Видео, на котором фигурирует Пескова со спутником, выложено в телеграм-канале Varlamov news. Как сообщает Znak, девушка выложила сториз у себя в соцсети, но затем удалила.

Напомним, по данным «ОВД–Инфо», на акции были задержаны более 400 человек.





