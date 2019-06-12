"Иван Голунов - дома, а вы?" Как Москва и Петербург выдали реакцию

Дело журналиста Ивана Голунова закрыто, но в двух крупнейших городах России все же состоялись не разрешенные властями акции в его поддержку. «Фонтанка» показывает, в чем разница.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В Москве и Петербурге прошли несанкционированные акции в поддержку отпущенного вчера расследователя «Медузы» Ивана Голунова, хотя еще накануне власти сказали: ждем на мероприятия 16-го. По данныи МВД, в первопрестольной к Чистым прудам вышло 1200 человек, в северной столице возле площади Восстания – под сотню. Звучали лозунги против практики «игры в подкидного» (речь о подкинутых наркотиках) и требования наказать организаторов и исполнителей несостоявшегося дела Голунова.

Два крупнейших города России по-разному отреагировали на общественную ситуацию. И обе акции подробнейше освещались средствами массовой информации, представители которых забывали, в каком качестве они там выступают – журналистов или участников.

В столице несанкционированный марш стартовал в 12.00 от Чистых прудов до здания МВД России, силовики задержали около 400 участников акции и прохожих. Автозаки стали заполняться уже спустя полчаса после начала акции.







Очень жесткое задержание. Видно, как парня ударили головой о столб, но его все равно продолжаю волочить по землеhttps://t.co/amTBQn3cpS pic.twitter.com/GYKIf0fmDb — RTVI (@RTVi) June 12, 2019

Из толпы оперативно выхватывали тех, кто пришел в футболках с надписью «Я\Мы Иван Голунов», именно с этим текстом на первой полосе 10 июня вышли три крупнейшие деловые газеты страны – «РБК», «Ведомости» и «Коммерсантъ». Не мягче задерживали не только представителей СМИ, но и подростков, пожилых.

Журналиста Евгения Берга правоохранители взяли под руки во время разговора по телефону с вице-мэром по региональной безопасности Александром Горбенко. «На Страстном бульваре винтят, на всех бульварах. Жесткие задержания. Простых людей без плакатов, без всего. Как же так?» – передает диалог журналиста «Медуза». «Сейчас посмотрим, чего там. Без плакатов, без ничего?» – уточнил чиновник. «Вообще без ничего. Прямо в «Эрмитаже» сейчас. Вот сейчас меня винтят. Слушайте, я с вице-мэром разговариваю! Вот прямо сейчас меня винтят».

«Охлаждали» пыл протестующих не только силовики. На Трубной улице рассеивать толпу пустили поливальные машины. На Страстном бульваре полиция достала дубинки. На видео, опубликованное в соцсетях, попал момент, когда сотрудники полиции, волоча мужчину к автозаку, ударили его головой о столб.

Недолго гулял вместе со всеми политик Алексей Навальный, его задержали почти сразу и вменяют повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП). Среди участников заметили писателя Григория Остера. Там же засветилась и группа IC3PEAK. Избежал участи прокатиться в автозаке в День России гражданин США. «Он нерусский? Американец? Кто американца привел? Американец — свободен», – с возмущением в голосе отпустил на свободу иностранного гражданина сотрудник ОМОНа.

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Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко была замечена на этом марше вместе с главным редактором издания Иваном Колпаковым. На вопрос, зачем она здесь, пошутила: «Да просто так. Прогуляться. День России. Хочу увидеть ваши лица», добавив: «Хотела посмотреть на тех людей, которые поддерживали Ваню. Теперь серьезно».

Отметим, что после того, как Голунова отпустили, «Медуза» и сам журналист проведение акции не поддержали. Главный редактор издания в Facebook написал: «Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите». (Пост вызвал и негативную реакцию коллег).

По официальным данным на 14.30, из 1,2 тысячи участников в автозаках оказались более 200. Среди них несколько десятков журналистов, задержанных без разбора — работали в этот день представители СМИ или пришли на марш в частном порядке. Редакционные задания (бумага, свидетельствующая, что журналист освещает мероприятие, то есть находится при исполнении профессиональных обязанностей) не спасли ни Романа Дорофеева из «Коммерсанта», ни Евгения Снегова с «Эха Москвы». Кроме них, в автозаки попали журналисты телеканала «Дождь», «Ведомости», The Village, «Медиазоны», «Медузы», «Новой газеты», «МБК Медиа», «Таких дел» и другие. Сотрудников «Новой газеты» Илью Азара и «Сноба» Елизавету Нестерову задержали, несмотря на то, что оба накануне публично объявили о своем выходе из оргкомитета шествия.

К 15.50 количество задержанных в Москве превысило четыре сотни.

По данным "ОВД-Инфо", на марше в Москве задержали более 30 человек, в том числе журналистов. Среди задержанных – политик Алексей Навальный. Видео: Русская служба Би-би-си Ньюз. pic.twitter.com/Vh4JiOhQig — bbcrussian (@bbcrussian) June 12, 2019

Тем временем почти по соседству, в Кремле, проходил прием в честь дня России. Камеры выхватили среди присутствующих девушку в футболке с уже известной надписью. А Владимир Путин предложил тост «За свободную, сильную, процветающую Россию».

"А у нас – ЧПХ"

В Петербурге в полдень желающие по свежим следам поддержать Горунова собрались у станции метро "Площадь Восстания". Автозаки в центр города пригнали заранее, но они так и остались пустовать, никто из участников флешмоба туда не попал. Прохожим раздали у метро напечатанное в виде газеты расследование Голунова «Выселяторы. За пять лет «черные кредиторы» отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях». Всего, говорят, — 999 экземпляров.

Инициативнее всех в Петербурге оказалось сообщество молодых журналистов «Медиафан», – организаторы несанкцинированной властями акции уверяют, что в мероприятии приняли участие порядка сотни представителей СМИ, однако отделить журналистов-участников от тех, кто пришел осветить акцию, прохожим было нелегко. Среди первых: главный редактор «Новой газеты в Петербурге» Диана Качалова и шеф-редактор сайта местной «НоГи» Серафим Романов, журналист The Bell Ирина Панкратова, директор петербургского филиала НТВ Петр Годлевский. На Восстания приехали депутаты городского парламента Борис Вишневский (стоял в одиночном пикете) и Максим Резник, а также руководитель неформального объединения юристов и журналистов адвокат Иван Павлов.

«Мы решили, что, несмотря на освобождение Ивана, проблема не решена: во-первых, не наказаны люди, которые заказали и организовали его арест, во-вторых, множество людей находятся в тюрьме по таким же поддельным обвинениям, в-третьих, давление на журналистов повсеместно и принимает самые разные формы. К тому же наша акция была изначально законной. Мы не митинговали, не маршировали. Мы провели флешмоб, раздали людям газеты с распечатанным расследованием Ивана, общались с прохожими и стояли в одиночном пикете», – говорит Ирина Панкратова.

Прохожие охотно брали газеты, останавливались, обсуждали происходящее. Впрочем, в мотивах, побудивших журналистов не отказываться от планов, с ходу разобрались не все. «Голунов? Так его же выпустили», – удивилась проходящая мимо дама. Но газету взяла. Весь тираж «ушел» менее чем за час. Сотрудники полиции, не вмешиваясь, наблюдали за происходящим. Только фотографировали и просили предъявить паспорта тех, кто стоял в пикетах.

Провокацию заметили только единожды: у раздающих газеты журналистов перед камерами встал пожилой мужчина, который начал выкрикивать лозунги про Владимира Путина. Его «деятельность» быстро свернули. Завершили акцию построением в ряд всех желающих: кто-то развернул для чтения, а кто-то просто держал в руках газеты с обложками «Я\Мы Иван Голунов».

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»