Форвард «Зенита» Дриусси может уйти в «Рому»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Роме». Как сообщает 12 июня Calciomercatoweb.it, итальянцы ищут потенциальную замену Эдину Джеко, которого хочет купить «Интер».

Отмечается, что за Дриусси «Рома» следила еще до его перехода из «Ривер Плейта» в «Зенит» в 2017 году.

Напомним, Дриусси перешёл в петербургский клуб 8 июля 2017-го, подписав четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 15 млн евро. В Петербурге футболист раскрылся не сразу, однако в сезоне 2018/19 стал одним из основных игроков. В минувшем чемпионате Дриусси забил 13 голов и сделал 11 голевых передач в 42 матчах в составе «Зенита». Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и в следующем сезоне будут играть в Лиге чемпионов.

В то же время «Рома» завершила чемпионат Италии на 6-м месте и будет играть в Лиге Европы. Сайт Transfermarkt.ru оценивает Дриусси в 13,5 млн евро.

Напомним, над уходом из «Зенита» раздумывает другой важный для команды футболист — Артем Дзюба. Нападающий давно хочет попробовать свои силы в английской премьер-лиге.





