СМИ: вратарь «Зенита» Лунев устроил нетрезвые разборки во Внуково

Вратарь сборной России и футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев не смог вернуться в Пулково 12 июня. Спортсмена после ругани задержали в московском аэропорту Внуково.

Как сообщает телеканал «Рен ТВ», Лунев около 11 утра явился к стойке регистрации, но не нашёл понимания у сотрудников авиакомпании «Россия». Футболист вёл себя агрессивно, для успокоения эмоций на место призвали полицейских.

Лунева забрали в отделение при аэропорте, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови футболиста — 0,77 промилле. Поступок оценили по административной статье о мелком хулиганстве.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что подобных ситуаций зафиксировано не было и посоветовали обратиться в аэропорт. «Фонтанка» отправила запрос во Внуково.





