«Думская в хлам»: повторная ночная облава показала вектор на прикрытие главных молодежных улиц Петербурга

В ночь на День России полицейские Петербурга вновь прогулялись по главной улице молодежных баров. В этот раз фактический начальник полиции полковник Баранов не сопровождал подчиненных, как в середине мая. Протоколами награждены многие. Главное же даже не в тактике по закрытию конкретных баров, а в стратегии на полный снос развлечений с этого места.

По информации «Фонтанки», в ночь на 12 июня около сотни полицейских, включая оперативников, инспекторов ДПС и примкнувших с ним сотрудников Роспотребнадзора провели повторный рейд по барам и самим улицам Думской и Ломоносова.

В этот раз на молодежь составлено около 15 административных протоколов за различные нарушения, а ГИБДД оштрафовало более 20 водителей.

Внимание было уделено и клубам — «Мама в хлам», «Дума», «Эскобар», «Скандал». Там у одних не нашли лицензии на продажу спиртного, у других нашли, но в комплекте с алкоголем с поддельными акцизными марками. Насколько поняла «Фонтанка», оттуда также выносили сигареты блоками.







По данным нашего издания, по выявленным нарушениям Роспотребнадзор обратится в суд с претензиями к арендаторам и собственникам заведений. Целью ведомства, по мнению нашего источника, является закрытие баров.

В ГУ МВД «Фонтанке» принципиально подтвердили этот настрой. Однако сообщили, что принятие решения об окончательном прекращении ночного веселья на Думской и Ломоносова все же за Смольным.