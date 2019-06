Very very hubby cheers. Дмитрий Медведев удивил необычными твитами. В правительстве заявили о взломе

Пресс-служба главы правительства Дмитрия Медведева 12 июня сообщила, что его аккаунт в Twitter был взломан. Ранее он оставил несколько странноватых комментариев.

«Действительно, был зафиксирован взлом страницы, – цитирует пресс-службу «Говорит Москва». – Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен». Ранее от имени Медведева появились несколько необычных комментариев под постом иракского посла Хайдера Хади, где тот разместил фотографии с торжественного приема иностранных послов в Кремле в честь Дня России. «Vko mho cucumber uovunpniophvoui», – ответил в комментариях Медведев. В следующем комментарии мысль была развита: «Hop cc very very very hubby cherrs cheers». Вскоре оба сообщения были удалены.

Напомним, в 2014 году хакеры из группировки "Шалтай-Болтай" взломали русскоязычный Twitter-аккаунт Медведева, разместив там несколько сообщений, среди которых было: «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства».