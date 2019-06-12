«И сейчас сидят дьяки, ничего не изменилось». Владимир Путин в Кремле нанес визит российскому правительству. Семнадцатого века

Президент Владимир Путин посетил место археологических раскопок в Московском Кремле. Ученые изучают бывшее здание московских приказов XVI-XVII веков.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, археологи приступили к работам в Большом Кремлёвском сквере в мае текущего года. Конкретное место выбрали из-за близости с Соборной площадью; это значит, что здесь велика вероятность отложений второй половины XII века. Кроме того, именно здесь XVI–XVII веках находились здания приказов. Одно из них, где располагались сразу 7 ведомств, было впоследствии разобрано архитектором Василием Баженовым.

В ходе экскурсии Путину продемонстрировали найденные предметы отделки здания приказов, оружие, а также предметы быта. Кроме того, президент спустился в раскоп, на место Крыльца приказов. «И сейчас ничего не изменилось, и сейчас сидят дьяки, принимающие важные решения», – прокомментировал Путин.





