Домены российских компаний признали «национальным достоянием». «Суверенный Интернет» всё ближе

В рамках «суверенного Интернета» государство будет контролировать все связанные с Россией доменные зоны. Проект их перечня 11 июня представило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В первую очередь в национальную доменную зону войдут домены .RU, .SU и кириллический .РФ. Также под государственный контроль попадут все домены первого уровня, находящиеся под управлением российских юридических лиц. К таковым относятся, в частности, домены .МОСКВА и .MOSCOW (их курирует Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета), .РУС (ООО «Русские Имена») и другие.

Согласно вступающему в силу с 1 ноября федеральному закону регулирование порядка создания и использования национальной системы доменных имен делегируется Минкомсвязи. Сама такая система создается «в целях обеспечения устойчивого и безопасного использования доменных имен на территории России».

По последним данным, опубликованным Координационным центром доменов .RU/.РФ, в мире зарегистрировано более 5 млн доменов в зоне .RU, 776 тысяч – .РФ, 30,5 тысяч – .РУС и так далее.





