Российский гребец спустя семь лет стал серебряным призером Олимпиады-2012. У бывшего обладателя награды нашли допинг
Перепроверка допинг-проб обладателя серебряной медали Олимпиады-2012 Евгения Шуклина (Литва) дала положительный результат. Как сообщает 12 июня пресс-служба Международного олимпийского комитета, в допинг-пробах A и B обнаружили туринабол (анаболический стероид).
Таким образом, Шуклин был официально лишён серебряной медали. Награда перешла российскому гребцу Ивану Штылю. В свою очередь, бронзовая медаль Штыля перешла Альфонсо Бенавидес из Испании, который на Олимпиаде-2012 показал четвертый результат.