Семейная драма с ножом в Выборге. Школьник заступился за раненную отчимом мать

Школьник по-мужски разобрался с обидчиком матери в Выборге. После семейного конфликта в больницу отправлены оба взрослых.

О госпитализации 65-летнего жителя Выборга с лёгкими ножевыми ранениями сообщает 47news 12 июня. Пострадал мужчина от ножа в руках пасынка. Таким образом 12-летний мальчик пытался защитить мать от отчима. В семье произошла ссора, и мужчина ранил свою супругу, её госпитализировали в тяжёлом состоянии.





