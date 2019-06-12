СМИ: На московской акции в поддержку Ивана Голунова задержано более 400 человек. По мнению полиции, они мешали пешеходам

По данным "ОВД-Инфо", число задержанных 12 июня у Чистых прудов превысило 400 человек. Им грозит до 15 суток.

О конкретной части статьи 20.2 КоАП РФ можно судить по фото полицейских протоколов в соцсетях. Судя по всему, задержанным вменяют часть 6.1: «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». В протоколах ясно говорится о том, что участники «создавали помехи движению пешеходов» и исключали возможность свободного доступа граждан к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. Провинившимся грозят штрафы от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, обязательные работы на срок до ста часов или административный арест на срок до пятнадцати суток.

При этом ранее сообщалось, что оппозиционному политику Алексею Навальному грозит 30 суток. По словам пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией, ему вменяют часть 8 статьи 20.2 – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Между тем, на сайте ГУ МВД по Москве пока не обновлена прежняя информация о 200 задержанных. Если по-прежнему отталкиваться от полицейской арифметики, выходит, что сейчас задержан каждый третий.





