Сотни петербуржцев провели праздник на границе с Финляндией. В Торфяновке и Брусничном аншлаг

Петербуржцы в День России простаивают в пробках на пропускных пунктах на границе с Финляндией. Об этом 12 июня свидетельствуют данные сервиса «На Границе.ру».

В пробке на пути к пункту в Торфяновке в мечтах о европейской еде и одежде коротают время сотни горожан. Около 11 утра сообщалось, что на этом участке стоит не менее трёх сотен машин. К полудню очередь сократилась до ста. Зато в Брусничном на границе встали около двух сотен. После часа дня о заторах докладывать перестали. Видимо, очереди рассосались. Теперь стоит ожидать вечерних пробок на пути обратно.





