По Невскому проспекту провезли «Лебединое озеро», кита из дельфиниума и банксию. В Петербурге проходит Фестиваль цветов

На Невском проспекте под марши военно-духовых оркестров провезли цветочные платформы, украшенные в честь Года театра. Шествие, начавшееся от Гостиного двора и продолжившееся до Дворцовой площади, собрало полные тротуары зрителей.

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

Первыми на Невский вышли флористы: несколько десятков мастеров из разных стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов, а также Венгрии, впервые участвовавшей в Фестивале цветов, создали праздничное настроение горожанам в День России и теперь приветствовали своих зрителей.

Украшенные цветами автомобили и платформы двигались в сопровождении артистов. Настроение задавали ходулисты у платформы «Карусель» – обаятельная девушка в желтых штанах и ее кавалер — внезапно, без головы, но в шляпе. С этой же платформы сильными потоками ветра в стороны разносило мыльные пузыри.

Платформы чередовались с военными оркестрами — московским оркестром МЧС России, сводными оркестрами военно-морской академии, военно-космической академии, артиллерийской академии и академии физической культуры имени Лесгафта. Те устраивали свои шоу, танцуя прямо во время музыкальных выступлений.







Хотя все платформы и были украшены цветами, одна из них выделялась чуждым, неорганическим материалом — это был кит из синего пластика, напоминавший о необходимости снизить потребление этого вещества и отрегулировать его утилизацию. Впрочем, цветы на этой платформе тоже были, в том числе — в некотором роде «созвучный» киту дельфиниум.

Основным цветком, наиболее часто использованным для украшения платформ, оказались пионы: сейчас, как объяснили ведущие мероприятия, – их сезон. Пионы использовали вместе с герберами, например, для украшения платформы «Золотая маска», посвященной главной театральной премии страны. Их же можно было увидеть на тематической платформе Японии, шедшей последней, – среди более экзотических растений: таких, как банксия. Представители этой платформы — актеры и музыканты, игравшие на национальных инструментах, – показывали сценку традиционной чайной церемонии. Хоть платформа Японии и шла последней, ее участники получили двойное удовольствие: они не только выступали сами, но и с удачного ракурса поснимали танцующих военных духового оркестра, замыкавших шествие.

Фестиваль цветов завершил выступление по Невскому менее, чем за два часа — действие перенеслось на Дворцовую площадь. Там праздник в честь Дня России будет продолжаться до вечера и завершится гала-концертом. Платформы можно посмотреть не только сегодня на Дворцовой, но и завтра на Сенатской площади.