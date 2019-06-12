Московская полиция задержала журналистов Илью Азара и Елизавету Нестерову как организаторов шествия. Они официально покидали оргкомитет

Полиция задержала спецкорреспондента «Новой газеты» Илью Азара и журналистку «Сноба» Елизавету Нестерову днём 12 июня в Москве. Их собираются везти в ОВД, чтобы «поговорить про организацию» шествия.

Об этом сообщает «Новая газета». Уточняется, что полицейский, задержавший Азара, отказался представиться и показать жетон.

В Фейсбуке спецкор «Новой» пишет, что к нему подошёл тот же человек в форме, что и перед началом шествия. Тогда он предъявил Азару предписание, в котором неверно было указано отчество журналиста.

Накануне и Илья Азар, и Елизавета Нестерова вышли из состава организаторов акции. Первый заявил, что будет участвовать в шествии вне зависимости от того, согласует мэрия Москвы мероприятие или нет.

На сегодняшнем марше в Москве задержали журналистов более десятка СМИ. Их отправляли в автозаки, несмотря на наличие пресс-карты и редзадания.





