Происшествия
Московская полиция задержала журналистов Илью Азара и Елизавету Нестерову как организаторов шествия. Они официально покидали оргкомитет
Полиция задержала спецкорреспондента «Новой газеты» Илью Азара и журналистку «Сноба» Елизавету Нестерову днём 12 июня в Москве. Их собираются везти в ОВД, чтобы «поговорить про организацию» шествия.
Об этом сообщает «Новая газета». Уточняется, что полицейский, задержавший Азара, отказался представиться и показать жетон.
В Фейсбуке спецкор «Новой» пишет, что к нему подошёл тот же человек в форме, что и перед началом шествия. Тогда он предъявил Азару предписание, в котором неверно было указано отчество журналиста.
Накануне и Илья Азар, и Елизавета Нестерова вышли из состава организаторов акции. Первый заявил, что будет участвовать в шествии вне зависимости от того, согласует мэрия Москвы мероприятие или нет.
На сегодняшнем марше в Москве задержали журналистов более десятка СМИ. Их отправляли в автозаки, несмотря на наличие пресс-карты и редзадания.
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись.