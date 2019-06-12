«Я/Мы Голунов» в Кремле. На президентском приеме в честь Дня России замечена девушка с лозунгом в поддержку журналиста «Медузы»

Среди гостей президентского приема в Кремле в честь Дня России обнаружилась девушка в футболке с принтом «Я/Мы Голунов». Одновременно с мероприятием на Чистых прудах винтили активистов.

На знакомый слоган у одной из девушек на приеме обратил внимание The Bell. По информации издания, операторы старались сделать так, чтобы девушка с характерным лозунгом не попадала в кадр. Именно этот слоган был выбран для передовицы РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей», с которой газеты вышли в понедельник 10 июня.

скриншот/Telegram

Напомним, 12 июня на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, по информации МВД, задержано более 200 человек – при количестве участников 1200 человек. По словам очевидцев, задерживали, в том числе, за футболки с принтом «Я/Мы Голунов». «ОВД-инфо» пишет о 400 задержанных.







В честь 12 июня президент Владимир Путин вручил государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год. Петербуржцев среди лауреатов нет. Зато есть профессор МГУ Валерий Митрофанов, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов и руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт. Кроме того, премия в области медицины досталась Владимиру Порханову, Владимиру Паршину и Владимиру Харченко. За выдающийся вклад в востоковедение награжден Виталий Наумкин, за вклад в развитие отечественной литературы – Павел Басинский. Николаю Луганскому присуждена премия за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, Елене Шатковской – за сохранение историко-культурного и природного наследия России. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден Родион Щедрин.