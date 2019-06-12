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Общество
12.06.2019 16:19
Печать

«Я/Мы Голунов» в Кремле. На президентском приеме в честь Дня России замечена девушка с лозунгом в поддержку журналиста «Медузы»

Среди гостей президентского приема в Кремле в честь Дня  России обнаружилась девушка в футболке с принтом «Я/Мы Голунов». Одновременно с мероприятием на Чистых прудах винтили активистов. 

На знакомый слоган у одной из девушек на приеме обратил внимание The Bell. По информации издания, операторы старались сделать так, чтобы девушка с характерным лозунгом не попадала в кадр. Именно этот слоган был выбран для передовицы РБК, «Коммерсанта» и «Ведомостей», с которой газеты вышли в понедельник 10 июня. 

скриншот/Telegram
скриншот/Telegram

Напомним, 12 июня на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, по информации МВД, задержано более 200 человек – при количестве участников 1200 человек. По словам очевидцев, задерживали, в том числе, за футболки с принтом «Я/Мы Голунов». «ОВД-инфо» пишет о 400 задержанных.



В честь 12 июня президент Владимир Путин вручил государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год. Петербуржцев среди лауреатов нет. Зато есть профессор МГУ Валерий Митрофанов, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов и руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт. Кроме того, премия в области медицины досталась Владимиру Порханову, Владимиру Паршину и Владимиру Харченко. За выдающийся вклад в востоковедение награжден Виталий Наумкин, за вклад в развитие отечественной литературы – Павел Басинский. Николаю Луганскому присуждена премия за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, Елене Шатковской – за сохранение историко-культурного и природного наследия России. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден Родион Щедрин.

«Я/Мы Голунов» в Кремле. На президентском приеме в честь Дня России замечена девушка с лозунгом в поддержку журналиста «Медузы»

Справка:

Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись.

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