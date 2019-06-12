Команда «Звезды России» в Петербурге одолела сборную послов ЧЕ-2020 с Трезеге и Пиресом с нефутбольным счетом

«Звезды России» с несколькими бывшими зенитовцами в составе в серии послематчевых пенальти одолели сборную послов Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Основное время закончилось с нефутбольным счетом – 16:16.

Ка сообщает «Матч ТВ» 12 июня, игра проходила в Петербурге в 2 тайма по 20 минут. В серии пенальти российская команда оказалась точнее, в ней она одержала победу со счетом 4:3. Решающий гол забил бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев. Кроме него, в составе «Звезд России» не по разу отличились Владислав Радимов и Роман Широков, экс-футболисты петербургского «Зенита». За европейских звезд забивали Давид Трезеге, Фернандо Морьентес и Робер Пирес.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что год до старта ЧЕ-2020 в Петербурге отметят матчем между футбольными звездами России и Европы.





