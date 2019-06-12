Telegram атаковали хакеры. Страдают в основном жители Бразилии и США

Мессенджер Telegram стал мишенью для атаки хакеров 12 июня. Разработчики сервиса зафиксировали DDoS-атаку, которая может сказаться на его работе.

«В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением», – сообщает Telegram в своём официальном аккаунте в Twitter.

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе других ресурсов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Напомним, 11 июня трудности с доступом к Telegram испытали жители России. В первую очередь, проблема коснулась москвичей и петербуржцев.





