Петербуржцы не могут вылететь в Барселону дольше шести часов. Самолёт «Уральских авиалиний» осматривают бортинженеры

Самолёт «Уральских авиалиний» шесть часов не может вылететь из Петербурга в Барселону. Пассажиры томятся в терминале Пулково днём 12 июня, так как предупреждение о задержке рейса U6 7051 пришло к ним с опозданием.

«Ничего не объясняют, первая задержка на 3 часа, далее продлевают на каждый час. Представителей авиакомпании нет, ищут по громкой связи Пулково, но так никого и не нашли», – пишут «Фонтанке» читатели.

Рейс U6 7051 должен был вылететь из петербургского аэропорта в 8.35. Как рассказала «Фонтанке» представитель «Уральских авиалиний» в Пулково, задержка имеет технические причины.

«Причины технические. Во-первых, самолёт поздно прилетел. Во-вторых, встал на техобслуживание. Сейчас с ним работают бортинженеры, как только всё будет готово, начнётся посадка», – рассказала представитель авиакомпании.

Новое время вылета рейса указано на электронном табло Пулково. На данный момент это 15.30. Но не исключено, что вылет снова перенесут.





