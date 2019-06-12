«Просто одного за другим из толпы выхватывают». На московской акции в поддержку Голунова задержали каждого шестого. Если верить МВД

На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, по информации МВД, задержано более 200 человек. Количество участников полиция оценила в 1200 человек.

Цифры по задержанным 12 июня приводит пресс-служба ГУ МВД. Причина задержаний – нарушение, предусмотренное ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).







По данным "ОВД-Инфо", на марше в Москве задержали более 30 человек, в том числе журналистов. Среди задержанных – политик Алексей Навальный. Видео: Русская служба Би-би-си Ньюз. pic.twitter.com/Vh4JiOhQig — bbcrussian (@bbcrussian) June 12, 2019

«Задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», – говорится в сообщении МВД.

При этом, как пишут «Ведомости», задержания еще продолжаются: «У Петровки задерживают всех подряд — без плакатов, футболок с надписями, просто одного за другим из толпы выхватывают», – передает журналист издания.

Ранее полиция применила к собравшимся силу, привлекали к разгону и коммунальную технику. На акции задержаны журналисты более 10 изданий, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. Журналист Евгений Берг, один из организаторов акции, сообщил, что его задержали в тот момент, когда он пытался по телефону выяснить у вице-мэра Москвы Александра Горбенко, «почему людей винтят просто так».