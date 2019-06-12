Происшествия
«Просто одного за другим из толпы выхватывают». На московской акции в поддержку Голунова задержали каждого шестого. Если верить МВД
На марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, по информации МВД, задержано более 200 человек. Количество участников полиция оценила в 1200 человек.
?Задержания участников марша рядом с Петровкой. https://t.co/6qRAAb5k3r pic.twitter.com/5ry5G8IJMj— bbcrussian (@bbcrussian) June 12, 2019
Цифры по задержанным 12 июня приводит пресс-служба ГУ МВД. Причина задержаний – нарушение, предусмотренное ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
По данным "ОВД-Инфо", на марше в Москве задержали более 30 человек, в том числе журналистов. Среди задержанных – политик Алексей Навальный. Видео: Русская служба Би-би-си Ньюз. pic.twitter.com/Vh4JiOhQig— bbcrussian (@bbcrussian) June 12, 2019
«Задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане», – говорится в сообщении МВД.
При этом, как пишут «Ведомости», задержания еще продолжаются: «У Петровки задерживают всех подряд — без плакатов, футболок с надписями, просто одного за другим из толпы выхватывают», – передает журналист издания.
Ранее полиция применила к собравшимся силу, привлекали к разгону и коммунальную технику. На акции задержаны журналисты более 10 изданий, а также оппозиционный политик Алексей Навальный. Журналист Евгений Берг, один из организаторов акции, сообщил, что его задержали в тот момент, когда он пытался по телефону выяснить у вице-мэра Москвы Александра Горбенко, «почему людей винтят просто так».
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись.