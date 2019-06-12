Глава Совета по правам человека назвал незаконными задержания на марше в поддержку Голунова журналистов, которые выполняют редакционные задания

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что задержания журналистов на несогласованном марше в Москве 12 июня, если они выполняют редакционные задания, незаконны. На данный момент, по оценке МВД, на акции задержали порядка 200 человек.

«Любые задержания должны быть обоснованными и законными, – цитирует Федотова «Новая Газета» со ссылкой на «Интерфакс». – Надеюсь, все задержанные скоро окажутся дома».

В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря об обстоятельствах задержания Голунова, отметила, что применение силы со стороны полицейских при задержании – признак непрофессионализма. «Нельзя применять силу ни в каком случае, – приводит слова Москальковой ТАСС. - Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма».

На акции в Москве 12 июня задержали журналистов более десяти СМИ. В автозаке оказались и те, кто пришел как частное лицо, и те, кто освещает акцию.





