Глава Совета по правам человека назвал незаконными задержания на марше в поддержку Голунова журналистов, которые выполняют редакционные задания
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что задержания журналистов на несогласованном марше в Москве 12 июня, если они выполняют редакционные задания, незаконны. На данный момент, по оценке МВД, на акции задержали порядка 200 человек.
«Любые задержания должны быть обоснованными и законными, – цитирует Федотова «Новая Газета» со ссылкой на «Интерфакс». – Надеюсь, все задержанные скоро окажутся дома».
В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря об обстоятельствах задержания Голунова, отметила, что применение силы со стороны полицейских при задержании – признак непрофессионализма. «Нельзя применять силу ни в каком случае, – приводит слова Москальковой ТАСС. - Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма».
На акции в Москве 12 июня задержали журналистов более десяти СМИ. В автозаке оказались и те, кто пришел как частное лицо, и те, кто освещает акцию.
Справка:
Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсант» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах Россси все равно состоялись.