На марше в Москве задержали журналистов более десяти СМИ. Некоторые «просто шли поесть»

Наличие редакционного задания не спасло журналистов от задержаний в ходе марша в поддержку Ивана Голунова в Москве, который проходит 12 июня. В автозаке оказались и те, кто пришел как частное лицо, и те, кто освещает акцию.

Задержание продюсера der Spiegel. https://t.co/v68WJs66Z0 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 12, 2019

Среди задержанных представителей СМИ, которые освещают марш, а не участвуют в нем — корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев, журналист «Эха Москвы» Евгений Снегов. По сообщениям СМИ, редакционные задания также имели при себе корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин и его коллега из «МБХ Медиа» Михаил Шевелев, которые также оказались в автозаке. Продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев не избежал аналогичной участи, хотя, по его словам, пришел на марш работать.

Кроме того, задержаны главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло и журналист «Коммерсантъ FM» Петр Пархоменко, их коллеги из «Медузы» Илья Жигулев и Андрей Перцев и издания «Такие дела» Андрей Уродов, а также один из организаторов марша Евгений Берг. В эту же компанию попал корреспондент «Ведомостей» Виталий Петлевой, который, по его словам, «просто шел поесть». По информации «Медиазоны», задержали фотографа французского журнала Le Temps Эмманюэля Гринспена и Андрея Мозжухина из «Ленты.ру» с пресс-картой. Наличие редзадания спасло от прогулки в автозак его коллегу по изданию Михаила Карпова.







Нашего корреспондента Павла Яблонского забрали. Он в автозаке с Анной Наринской pic.twitter.com/vJjqOruChD — The Village (@villagemsk) June 12, 2019

Задержанный корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, который официально находится в отпуске и пришел на марш в футболке с надписью «Я\Мы Иван Голунов», был препровожден в автозак, и оттуда взялся за работу — вести прямую трансляцию.

Напомним, 6 июня журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. За сотрудника СМИ вступились коллеги и общественность. В Москве, Петербурге и других городах России прошла серия одиночных пикетов, 10 июня крупнейшие деловые издания «Ведомости», «РБК» и «Коммерсантъ» вышли с одинаковыми обложками «Я\Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело в отношении журналиста прекращено за недоказанностью вины. Однако акции в двух крупнейших городах России все равно состоялись.