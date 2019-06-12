Безработный петербуржец лишился кредитного «Ленд Ровера» за 5 млн рублей

36-летний петербуржец, представившийся полиции безработным, остался без новенького внедорожника за 5,2 млн рублей, оставив машину на ночь рядом с домом в Московском районе.

Утром 11 июня он позвонил в службу «112» и рассказал, что его обокрали. С парковки у дома 6/2 на Варшавской пропал его белый «Ленд Ровер», купленный в кредит на 3 года этой весной.

Полиция уже занялась поиском машины, которая, по заявлению владельца, стоит 5,2 млн рублей. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.





