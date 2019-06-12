Иностранку с признаками падения с высоты нашли у девятиэтажки в Славянке. Девушка госпитализирована

Юную девушку со страшными переломами обнаружили жильцы одного из домов в Колпинском районе Петербурга вечером 11 июня. Судя по характеру травм, она сорвалась с высоты.

По данным «Фонтанки», пострадавшая — 17-летняя гражданка Кыргызстана. В квартире в посёлке Славянка она проживает вместе с сестрой и мамой. В момент падения иностранка была дома одна.

Полиция предполагает, что иностранка пролетела вниз девять этажей. Она была доставлена в больницу с ушибом головного мозга, переломами бёдер и плеча, а также с закрытой травмой грудной клетки.





